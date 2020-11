Gladbeck. Sporttherapeutin Sandra Bücking will Gladbecker Vereinen im Lockdown helfen. Sie berät kostenlos, wie ein Training via Video-Konferenz geht.

Der aktuelle Corona-Lockdown trifft auch die Gladbecker Sportvereine hart. Grund: Die Stadt Gladbeck hat auf Grundlage der aktuellen Coronaschutzverordnung alle Bäder, Sportanlagen und Hallen für den Vereinssport und die weitere Nutzungen gesperrt. Die Sportwissenschaftlerin und Sporttherapeutin Sandra Bücking möchte Vereinen nun helfen und Wege aufzeigen, „in welcher Form es trotz des Mini-Lockdowns möglich ist, ein Training durchzuführen“. Sie berät kostenlos, welche technischen Möglichkeiten sich dafür von Trainern und Übungsleitern nutzen lassen.

Gesundheitsmanagerin Sandra Bücking hält jetzt via Laptop und Videokonferenz Kontakt zu ihren Kunden. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Im Grunde reichen dafür meist schon die vorhandenen internetfähigen Geräte aus“, sagt die durchtrainierte 32-Jährige, die 2018 ihre sporttherapeutische Praxis „FeelGood“ an der Husmannstraße 6 in Rentfort-Nord eröffnet hat. Sie selbst habe mit einem Smartphone angefangen, ihre ersten Trainingsclips zu drehen, um sie im Gesundheitsmanagement ihren Kunden zur Verfügung zu stellen. Übungen für Betriebe und deren Beschäftigte, die sie zuvor bei Vor-Ort-Terminen in Präventionskursen schon vermittelt hatte, die so in ihrer Abwesenheit zum Beispiel via vorproduziertem Rückenschule-Video weiter trainiert werden konnten.

Den Trainingsraum in der Praxis zum Filmstudio umfunktioniert

Die dabei schon gemachten Erfahrungen habe sie mit dem Corona-Lockdown zu schätzen gewusst, „da ich so schneller in das Thema einsteigen konnte, um zu überlegen, wie ich mein deutschlandweites betriebliches Gesundheitsmanagement und meine Kurse in Gladbeck virtuell fortführen und die Kunden betreuen kann, da ich das Studio in meiner Praxis coronabedingt ja auch schließen musste“. Um professioneller online arbeiten zu können, habe sie in der Technik nachgerüstet. Ihr Trainingsraum wird so jetzt quasi regelmäßig zum gut beleuchteten Filmstudio.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Eine HD-Kamera und ein gutes Mikrofon nehmen die Gesundheitsmanagerin für ihren Klienten auf. Sie selbst ist so prima in der Videokonferenz bei Vorträgen oder der Demonstration der Übungen zu sehen und zu hören. Zudem sieht Sandra Bücking am großen, neu angeschafften Flachbildschirm bei Onlinekursen ihre Gruppenmitglieder vor sich, die sie so individuell bei den Übungen ansprechen und korrigieren kann. „Den Rücken noch etwas gerader machen Herr Müller, bitte den Kopf nicht so weit neigen Frau Strauß“, sind so als freundliche Anweisungen zu hören.

Das virtuelles Training mit der Damen-Handballmannschaft ausprobiert

Jeckes Schnupper-Training mit Kostüm Am Mittwoch, 11. November, wenn mit Hoppeditz-Erwachen die neue Karnevalssession beginnt, besteht Gelegenheit, Sandra Bücking auf locker-jecke Weise online kennenzulernen. Die Gesundheitstrainerin bietet dann ein närrisches Videotraining an. „Jeder, der möchte, kann kostenlos mitmachen und sich kostümiert in die Konferenz zum Training der etwas anderen Art dazu schalten“, sagt die Gladbecker Sporttherapeutin. Sie wolle damit eine närrische Tradition auch während des Lockdowns fortsetzen, „die ich aus allen Handballmannschaften kenne, in denen ich gespielt habe“, so Bücking. „Zum ersten Training während des Karnevalsbeginn bunt kostümiert zu erscheinen.“ Anmeldung über ihre Homepage (sandra-buecking.de), Rubrik „Kontakt“ und im dortigen Formular das Stichwort „Karnevalstraining“) angeben. Die Einwahlinfos werden dann zugeschickt.

Die gebürtige Recklinghäuserin ist seit Jugendjahren begeisterte Handballerin, sie spielt aktuell in der Damenmannschaft von DJK Adler 07 Bottrop. So sei die Idee beim Corona-Lockdown naheliegend gewesen, ob sich ihre Erfahrungen nicht auch für ihre Mannschaft mit einem virtuellen Training umsetzen lassen. Das Experiment kam prima an, so dass jetzt regelmäßig in der Woche virtuell miteinander trainiert wird. „Der Vereinsvorstand hat mich daraufhin angesprochen, ob ich das Angebot nicht auf die Kinder- und Jugendmannschaften ausweiten kann“. Mitte der Woche sollen diese Trainings starten, Sandra Bücking ist jetzt selber gespannt wie auch zuversichtlich, dass die kindgerecht vorbereiteten Trainings-Videokonferenzen genauso gut klappen wie die mit ihren Mannschaftskameradinnen.

Um Gladbecker Vereine und ihre Mitglieder in Coronazeiten zu unterstützen, ist Sandra Bücking gerne bereit, ihre Erfahrungen zu teilen „und im Infogespräch zu beraten, wie so eine Video-Training umgesetzt werden kann und was an technischem Equipment für den Trainer beziehungsweise die Teilnehmer benötigt wird“. Sie habe dazu schon eine Art Fünf-Punkte-Plan zusammengestellt, der die Aufnahmegeräte, die Räumlichkeiten und vermeidbare Fehler betrifft. Die Kontaktaufnahme ist via E-Mail mit Angabe der Telefonnummer möglich, „ich melde mich dann zurück, um alles weitere zu besprechen“, verspricht die sportliche Fachfrau.