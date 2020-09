VHS-Semester: Klimawandel und Nachhaltigkeit als Schwerpunkt

Gladbeck. Trotz Corona startet die VHS in Gladbeck mit einem umfangreichen Angebot ins neue Semester. Rund 270 Veranstaltungen hat das Team vorbereitet.

VHS-Leiter Dirk Langer hat für das neue Programm der Gladbecker Bildungseinrichtung ein umfangreiches Angebot in petto – trotz Corona. Für das neue Semester hat das VHS-Team rund 270 Veranstaltungen vorbereitet, zu denen rund 3.000 Teilnehmer erwartet werden.

Im Programm enthalten ist auch ein Vortrag über E-Autos

Der Titel des Semester-Schwerpunkts lautet „Klimawandel und Nachhaltigkeit“. Zum Schwerpunkt gehören u. a. der Vortrag von Michael Birkhan mit seinem Beitrag: „Elektroautos - bereits heute wirtschaftlicher als klassische Antriebe?“ (15. September).

Weiterhin referiert der Leiter der Umweltabteilung, Jürgen Harks, am 22. September über den Klimanotstand in Gladbeck. Geplant ist außerdem ein Onlinevortrag mit Dr. Susanne Winter und Philipp Gerhardt zur Bedeutung der Wälder für den Klimaschutz: „Wald ist mehr als Holz: Gesunde Wälder - gesunde Menschen“ am 23. September.

Ein besonderes Highlight soll die Semestereröffnung am 9. September sein: Einem breiten Publikum ist Sven Plöger als Moderator des „Wetters im Ersten“ seit vielen Jahren bekannt. Sven Plöger ist aber nicht nur ein kurzfristiger Beobachter des Wetters, sondern auch Autor mehrerer Sachbücher über das Wetter und das Klima. Daher hat ihn die VHS mit seinem Vortrag „Klimawandel: Gute Aussichten für morgen!?“ am Mittwoch, 9. September, eingeladen, um zu diesem wichtigen Thema einige Fakten und Trends aus erster Hand zu erfahren. Die Veranstaltung in der Mathias-Jakobs-Stadthalle beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro, Schüler und Studierende zahlen 7,50 Euro.

Politischer Vorträge gibt es natürlich auch wieder im VHS-Programm

Darüber hinaus zählen neben den Kursen politische Vorträge zum Programm: Klaus Scherer vom NDR spricht über Präsident Trump vor der US-Wahl (6. Oktober); Patrick Stegemann und Sören Musyal thematisieren die rechte Mobilmachung im Internet (26. Oktober); Reiner Lehberger (9. November) ist mit seinem Porträt „Die Schmidts - Ein Jahrhundertpaar“ vertreten; Ralph Sina vom ARD-Hörfunkstudio Brüssel blickt auf den augenblicklichen Zustand der Europäischen Union (18. November).

Das VHS-Programm ist mit einer Auflage von 1.500 Exemplaren erschienen. Im Internet ist es unter www.vhsgladbeck.de zu finden.