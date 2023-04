VHS Gladbeck lädt erstmals zum philosophischen Abend ein

Gladbeck. Soll die Wissenschaft der Politik den Weg weisen? Diese provokante Frage steht über dem ersten philosophischen Abend der VHS mit Peter Leitzen.

Die VHS Gladbeck lädt erstmals zu einem philosophischen Abend ein. Die zentrale Frage des Abends lautet: „Soll die Wissenschaft der Politik den Weg weisen?“ Dass es dabei dann grundsätzlich wird, ist durchaus gewollt, sagt Peter Leitzen, der den Abend leitet. Denn: „Philosophie ist ja immer der Versuch, grundsätzlich zu werden“, stellt er klar.

Philosophische Abende veranstaltet Leitzen schon seit einigen Jahren in anderen Städten. Das Konzept habe sich bewährt. Es geht immer um eine elementare Frage und einen in der Philosophie oder einer benachbarten Wissenschaft auffindbaren Antwortversuch, erläutert Leitzen. Das Wort Versuch mache ja schon deutlich, „dass es sich nicht um letzte Antworten mit einem dogmatischen Charakter handelt“.

Veranstaltung in Gladbeck ist quasi ein Heimspiel für Peter Leitzen

Leitzen verweist in dem Zusammenhang auf den Wissenschaftstheoretiker Karl Raimund Popper und dessen Aussage: „Wir wissen nicht, wir vermuten nur.“ Die könnte auch zum Auftakt in Gladbeck eine Rolle spielen, dreht es sich doch um Wissenschaftstheorien und Wissenschaftsphilosphie. Dahinter stehe die Annahme, wir hätten ein hypothetisches Wissen, alle Antworten gelten jedoch als vorläufig. Es gebe bewährte wissenschaftliche Erkenntnisse, aber keine Dogmen, sagt Leitzen.

Für ihn ist die Veranstaltung in Gladbeck quasi ein Heimspiel. Denn Peter Leitzen wurde in Gladbeck geboren, wuchs hier auf und besuchte die Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule. Nach dem Abitur am Bischöflichen Gymnasium studierte er Philosophie, später unterrichtete Sozialwissenschaften, Philosophie, Pädagogik und Politik an einem Mülheimer Gymnasium.

Er hofft, dass sein Konzept auch in seiner alten Heimat ankommt. Zumindest hat er sich schon ein Thema für einen zweiten Abend ausgesucht. Es heißt: „Was ist ein gutes Leben? – Eine Antwortsuche in philosphischen Konzepten von A wie Aristoteles bis Z wie Zenon.“

Der erste philosophische Abend findet statt am 25. April um 18.30 Uhr im Haus der VHS. Der Eintritt ist frei, Anmeldung per Mail an vhs@stadt-gladbeck.de oder unter 99 24 15

