VHS Gladbeck: Dieses Programm steht im neuen Semester an

Gladbeck. Die VHS Gladbeck startet im Januar 2022 in das neue Semester. Bei allen Angeboten gilt die 2G-Regel. Es gibt bewährte Kurse und auch Neues.

Die Volkshochschule (VHS) Gladbeck startet am 17. Januar in das neue Frühjahrssemester – unter 2G-Bedingungen. Für das neue Semester sind rund 270 Veranstaltungen vorbereitet, die VHS erwartet etwa 3000 Teilnehmende. Das steht alles auf dem Programm.

Zur Semestereröffnung entführt 3D-Fotograf und Filmemacher Stephan Schulz nach Neuseeland. Acht Monate war Schulz per Camper, Kajak und zu Fuß unterwegs und präsentiert seine neueste 3D-Multivision am Mittwoch, 19. Januar, in der Stadthalle. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende zahlen 7,50 Euro. Der Eintrittspreis beinhaltet eine 3D-Brille und ein Freigetränk.

Viele Vorträge finden sich in dem neuen Programm der VHS Gladbeck

Auch aktuelle gesellschaftspolitische Vorträge stehen an: Der Nahost-Experte Michael Lüders (16. März) referiert zu dem Thema „Hybris am Hindukusch – Wie der Westen in Afghanistan scheiterte“; mit Ursula Weidenfeld hat die VHS die Biografin der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast (21. März); ZEIT-Korrespondent Matthias Naß (30. März) erklärt den Aufstieg Chinas zur Weltmacht – und was er für den Westen bedeutet. Und der erziehungswissenschaftliche Beitrag von Dr. Claus Koch „Corona in der Seele – was Kindern und Jugendlichen hilft“ (16. Februar) erörtert die psychischen Auswirkungen der Corona-Pandemie und gibt Rat, wie Eltern und pädagogische Fachkräfte betroffenen Kindern und Jugendlichen helfen können.

Anmeldungen zu den Angeboten Anmeldungen zu den Angeboten mit jeweils vollständiger Adresse sind im Haus der VHS (Friedrichstraße 55), telefonisch unter 02043 / 99-2415, per E-Mail an vhs@stadtgladbeck.de oder über die Homepage (www.vhsgladbeck.de) möglich. Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung müssen alle Teilnehmenden eine medizinische Maske tragen und am Einlass ein gültiges Impf- oder Genesenen-Zertifikat zusammen mit einem Personalausweis vorlegen (2G-Regel).

Stadtbaurat Dr. Volker Kreuzer berichtet zu aktuellen Themen der Stadtentwicklung in Gladbeck (5. April); Ralph Eberhard Brachthäuser zu Johannes van Acken und seinem Wirken in Gladbeck und darüber hinaus zu seinem 85. Todestag (17. Mai); Dr. Manuela Klauser stellt die Bedeutung von Johannes van Acken für den modernen Kirchenbau vor (31. Mai) und Dr. L. Joseph Heid informiert über das Leben der Jekkes – der Deutschen in Palästina/Israel (31. März), die dorthin während der Zeit des Nationalsozialismus auswanderten.

Online-Kooperationsreihe zu der Frage „Wie wollen wir 2030 leben?“ geplant

Darüber hinaus bietet die VHS in Kooperationen mit Volkshochschulen anderer Städte eine Online-Reihe unter dem Motto „Wie wollen wir 2030 leben?“. Folgende Vorträge sind dazu vorbereitet: Prof. Elke Seefried und Dr. Thomas Freiberger: Die Erfolgsgeschichte der Nachhaltigkeit (14. Januar); Mark Spörrle und Claas Tatje: Klimafreundlich reisen ohne wahnsinnig zu werden (20. Januar); Caspar Dohmen: Wie wollen wir 2030 arbeiten? Nachhaltig und global (3. Februar); Bastian Berbner: 180 Grad-Wendungen – Für mehr Bürgerbeteiligung und Gespräche mit Andersdenkenden (3. März); Patrick Stegemann und Sören Musyal: Die rechte Mobilmachung – Wie radikale Netzaktivisten unsere Demokratie angreifen (28. April).

Klassiker wie EDV-Kurse für verschiedene Office-Programme, Bildbearbeitung und zum Umgang mit dem eigenen Laptop und mit Smartphones stehen ebenso an wie eine Veranstaltung zum Drohnen-Führerschein. Neu im Programm ist das Bildungsangebot „Handyvideos selbst gemacht: produzieren lernen, ausprobieren, austauschen, veröffentlichen“ in Kooperation mit dem Landesverband der Volkshochschulen von NRW, der Landesanstalt für Medien und der Staatskanzlei NRW.

Bei den Sprachkursen liegt ein Fokus wieder auf dem Bereich „Deutsch als Zweitsprache“. Zwei neue allgemein Integrationskurse und ein Integrationskurs mit Alphabetisierung werden im neuen Semester gestartet. Außerdem gibt es Folgekurse für Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch. Zusätzlich setzt die VHS Gladbeck in diesem Semester auf Intensiv-Wochenenden für Anfänger für die Sprachen Spanisch und Niederländisch. Aktuell benötigt man für die Deutschberatung einen Termin, der telefonisch vergeben wird.

Tagesfahrten können nach zwei Jahren Corona-Pause wieder angeboten werden

Auch in diesem Frühjahr gibt es wieder Gesundheitspräventionskurse wie Rückenschul-, Pilates und Fitnesskurse sowie Yoga, Qi Gong, Tai Chi und andere Entspannungsangebote. Aufgrund der Jahreszeit bietet die VHS auch wieder das beliebte „Stand-Up-Paddling“ an.

Tagesfahrten mit dem Reisebus stehen erstmals seit zwei Jahren wieder an. Es geht zum Beispiel zu Burgen und Schlössern an der Ruhr, nach Siegen, Krefeld, Osnabrück, Aachen sowie Xanten mit einem Besuch des Archäologischen Parks. Eine besondere Tagesfahrt nach Papenburg und Gronau unter dem Titel „Der göttlichen Musik auf der Spur“ hat die Besichtigung und das Klangerlebnis historischer Orgeln zum Inhalt. Mit dem Besuch der Schlossgärten von Arcen geht es bis knapp hinter die deutsch-niederländische Grenze.

Die Programmhefte liegen an den bekannten Stellen in der Stadt aus und können vom Stehtisch am Eingang des VHS-Hauses mitgenommen werden. Das aktuelle Programm ist auch auf www.vhsgladbeck.de zu finden.

