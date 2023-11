Vestische verkauft Honig von den eigenen Bienen in Gladbeck

Gladbeck/Herten. Ein Verkehrsunternehmen, das eigenen Honig herstellt? Das gibt es: Die Vestische hat Bienenvölker und verkauft in Gladbeck nun den Honig.

Eigentlich ist die Vestische in Gladbeck für ihre Busse bekannt. Doch das Unternehmen verkauft nicht nur Tickets für den öffentlichen Nahverkehr, sondern auch Honig aus der eigenen Produktion, wie der Verkehrsbetrieb mitteilt. Den hauseigenen „Vestmahl“-Honig gibt es im Kundencenter, ZOB Oberhof.

Vestische verkauft in Gladbeck Honig von 450.000 Bienen

Der cremige Honig stammt von rund 450.000 Bienen, die seit 2018 in neun Völkern auf dem Betriebsgelände in Herten leben. Imker Christian Kolbe habe insgesamt 450 Kilogramm der goldenen Flüssigkeit per Hand in Gläser abgefüllt, heißt es. Vor wenigen Woche habe er die Waben abgeholt, um sie in einem Schleuderraum zu verarbeiten. Die Zentrifugalkräfte, die beim Drehen des Korbs entstehen, pressten den Honig aus den Wabenzellen, so das Verkehrsunternehmen.

Der kraftraubendste Teil der Herstellung folgte jedoch erst anschließend. Per Hand habe Kolbe den Honig cremig gerührt. Dies unterstütze den Kristallisationsprozess. Das Ergebnis: feinster Blütenhonig. Ab sofort können Gladbecker Honig-Liebhaber 250-Gramm-Gläser für 3,20 Euro im Kundencenter kaufen. Außer in Gladbeck wird der Honig auch in Bottrop, Gelsenkirchen-Buer, Herten, Marl und Recklinghausen angeboten.

Weitere Informationen zu den Standorten der Kundencenter sind auf der Internetseite www.vestische.de/kundencenter zu finden.

