Vestische erhält gute Noten zur Fahrgast-Zufriedenheit

Blick in das Linienbus-Depot der Vestischen in Herten.

Gladbeck. Die Nutzer von Bus und Straßenbahn haben der Vestischen gute Noten verliehen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage.

Die Vestische schneidet in der deutschlandweit größten Umfrage zur Zufriedenheit von Fahrgästen im ÖPNV so gut wie noch nie ab. Fast 88 Prozent der Fahrgäste, darunter Gladbecker, sind mit den Leistungen des Nahverkehrsunternehmens aus Herten mindestens zufrieden.

+++ Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck. +++

Seit 2013 nimmt die Vestische an der Untersuchung des Marktforschungsinstituts Kantar teil. In diesem Jahr beteiligten sich 37 Nahverkehrsanbieter an der Vergleichsstudie. In rund 20.000 Telefon- und Onlineinterviews fragte Kantar 40 Leistungsmerkmale von Pünktlichkeit der ÖPNV-Angebote bis zu Freundlichkeit des Personals ab. Die Befragten verteilten jeweils Noten von 1 (vollkommen zufrieden) bis 5 (unzufrieden). Der Gesamtwert der Vestischen von 2,61 bedeutet eine signifikante Verbesserung im Vergleich zur vergangenen Erhebung aus dem Jahr 2019 (2,95).

Über dem Durchschnittswert aller Teilnehmer

Damit liegt das Unternehmen deutlich über dem Durchschnittswert aller teilnehmenden Nahverkehrsanbieter (2,79). Es konnte sich in allen Teilbereichen verbessern. Bei der Bewertung des Corona-Krisenmanagements (2,57) reichte es im Gesamtranking zu Platz drei. Auffallend gut schnitt die Vestische in den 559 Interviews mit Teilnehmenden aus dem gesamten Bedienungsgebiet zudem bei der Beratung in den KundenCentern (2,41) sowie bei der Qualität der App und der mobilen Informationen für das Smartphone (2,38) ab.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck