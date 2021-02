Die Vestische fährt das Impfenzentrum in Recklinghausen und auch das in Bottrop an. Am Montag öffnen die Zentren für die über 80-Jährigen.

Corona Vestische bietet regelmäßige Verbindungen zum Impfzentrum an

Gladbeck. In NRW öffnen Montag die Impfzentren. Die Vestische fährt regelmäßig auch das für Gladbeck zuständige Impfzentrum in Recklinghausen an.

Am Montag, 8. Februar, öffnen die Impfzentren in NRW. Die Vestische bietet regelmäßige Verbindungen an zum Impfenzentrum in Recklinghausen, das für die Gladbecker zuständig ist.

Die Linie 235 fährt das Impfenzentrum in Recklinghausen an

Den Zeltbau auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Recklinghausen erreichen Fahrgäste am bequemsten mit der Linie 235. Sie fährt über Recklinghausen Hauptbahnhof, verkehrt tagsüber im 30-Minuten-Takt und bedient die unmittelbar am Impfzentrum liegende Haltestelle „Kreishaus“.

Für Fahrgäste, denen ein etwa 600 Meter langer Fußweg möglich ist, bietet sich als Alternative die Haltestelle „Viehtor“ an, die neben der 235 fünf weitere Linien der Vestischen ansteuern: die Schnell-Busse 20 und 49 sowie die Stadtlinien 224, 239 und 249.

Vom Hauptbahnhof zum Impfzentrum sind es zehn Minuten zu Fuß

Der Recklinghäuser Hauptbahnhof als zentraler Knotenpunkt des öffentlichen Nahverkehrs in der Kreisstadt ist fußläufig etwa zehn Minuten vom Impfzentrum entfernt. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat die Standorte aller Impfzentren in NRW in seine Fahrplaninformation aufgenommen (www.vrr.de/de/fahrplan-mobilitaet/fahrplanauskunft).

Die VRR-App zeigt ebenfalls an, wie Fahrgäste das Impfzentrum in ihrer Stadt oder Region mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können. Mit der allgemeinen Eingabe „Impfzentrum“ ist es außerdem möglich, sich eine Liste mit den Standorten aller Impfzentren, den umliegenden Haltestellen sowie dem jeweiligen Fußweg anzeigen zu lassen.

