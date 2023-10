Versuchter Raub: Drei 16-jährige Gladbecker verletzt

Sechs bisher Unbekannte haben in Gladbeck drei 16-Jährige angegriffen, meldet die Polizei. Sie bittet um Hinweise.

Gladbeck. Sechs bisher Unbekannte haben drei 16-jährige Gladbecker angegriffen. Die Opfer wurden verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Drei 16-Jährige wurden in Gladbeck Opfer einer Männergruppe. Die bislang Unbekannten gingen am Donnerstagabend (5. Oktober) die Jugendliche nach Angaben der Polizei körperlich an und verlangten unter anderem Geld. Bei der Attacke wurden die 16-Jährigen verletzt – einer davon durch ein Messer. Die Polizei bittet zur Aufklärung der Tat um Hinweise.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.50 Uhr. „Die drei 16-Jährigen aus Gladbeck waren mit ihren Fahrrädern auf der Horster Straße unterwegs. Hier wurden sie in Höhe des Erich-Kästner-Parks aus einer Gruppe von sechs Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen heraus angesprochen“, berichtet die Polizei. Die Unbekannten forderten zunächst Geld. „Als dies verneint wurde, versuchte einer der Täter eines der mitgeführten Fahrräder an sich zu nehmen“, heißt es weiter.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der einer der drei 16-Jährigen auch durch ein Messer leicht verletzt wurde. Die anderen beiden erlitten durch Schläge leichte Verletzungen. Die Jugendlichen flüchteten in eine Gaststätte und informierten von hier aus die Polizei.

Die Täter flüchteten ohne Beute. Eine Jacke und eines der Fahrräder wurden beschädigt.

Der Polizei liegen Personenbeschreibungen vor. Demnach ist einer der Tatverdächtigen 15 bis 20 Jahre alt und hat lange, dunkle, lockige Haare. Er war schwarz gekleidet, trug ein Basecap und führte ein Messer bei sich. Die weiteren Tatverdächtigen sind ebenfalls zwischen 15 und 20 Jahre alt. Sie trugen schwarze Kleidung, einige von ihnen auch Basecaps. Ein Mann war bekleidet mit einem schwarzen Nike-Pullover. Außerdem hatte jemand aus der Gruppe einen E-Scooter dabei.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2 36 11 11 entgegen.

