Versuchter Parfümdiebstahl: Fotofahndung nach Verdächtigen

Gladbeck. Zwei Frauen und ein Mann werden nach einem versuchten Parfümdiebstahl in einer Gladbecker Drogerie Ende Juni per Foto gesucht.

Nach einem versuchten Parfümdiebstahl in Gladbeck fahndet die Polizei Recklinghausen mit Fotos nach drei Tatverdächtigen. Die jungen Unbekannten wollten laut Polizei am 30. Juni 2023 gegen 13 Uhr gemeinschaftlich eine größere Menge Parfüm aus einer Drogerie an der Hochstraße entwenden. Dabei wurden sie von einer Mitarbeiterin bemerkt. Daraufhin flüchteten die drei Verdächtigen und ließen die Beute im Ladenlokal zurück.

Dieses Foto vom Tatzeitpunkt soll zwei der drei Tatverdächtigen Parfümdiebe zeigen. Foto: Polizei Recklinghausen

Fahndungsfotos zeigen drei Tatverdächtige in Gladbecker Drogeriemarkt

Die Fahndungsfotos der Polizei zeigen vermutlich zwei Frauen und einen jungen Mann mit weißer Kappe, weißem Hemd und weißer Shorts, sowie schwarzen Schuhen. Die Frauen haben dunkle Haare, eine von ihnen trug ein weißes, schulterfreies Oberteil und eine bunte Shorts. Die andere Frau war schwarz bekleidet und trug eine graue Umhängetasche. Mehrere Aufnahmen von Tatzeitpunkt können unter https://polizei.nrw/fahndung/115484 eingesehen werden. Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Recklinghausen unter der 0800 2361 111 zu melden.

Auch dieser junge Mann wird polizeilich nach dem versuchten Parfümdiebstahl gesucht. Foto: Polizei Recklinghausen

