Versuchter Einbruch in Gladbeck – Zeugen gesucht

Gladbeck. Aufmerksame Nachbarn verhinderten einen Einbruch in Gladbeck. Der Täter ist flüchtig, die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zwei Gladbecker haben an den Redenstraße einen Einbruch verhindert. Gegen 0.35 Uhr in der Nacht auf Mittwoch, 6. September, wurden zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses durch Geräusche aus dem Flur geweckt, so die Polizei. Als sie nachsahen, ergriff eine unbekannte Person die Flucht, an der Tür ihrer Nachbarn entdeckten die Gladbecker frische Hebelmarken. Wer Hinweise zu dem versuchten Einbruch oder dem mutmaßlichen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 0800 23 61 11 1 zu melden.

