Versuchter Einbruch in die Gladbecker Kita St. Michael

Gladbeck. Unbekannte wollten in die Gladbecker KiTa St. Michael einsteigen. Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Unbekannte haben versucht, in Gladbeck in den Kindergarten St. Michael an der Goethestraße einzubrechen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Die unbekannten Täter wollten sich laut Bericht Zutritt zu dem Gebäude verschaffen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Dies gelang offenbar nicht. Es blieb beim Einbruchsversuch.Gestohlen wurde nichts.

Die Ermittler fragen: Hat jemand etwas Verdächtiges beobachtet? Vor allem der Zeitraum zwischen dem späten Dienstagnachmittag (13. Juni) und Mittwochmorgen (14. Juni) ist wichtig.

Die Polizei bittet unter 0800/2 36 11 1 um Hinweise.

