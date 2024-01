Verschmust und verspielt: Cleo und Ricky such ein Zuhause

Cleo und Ricky hoffen auf ein neues Zuhause in Gladbeck. So ticken die beiden Katzen.

Gladbeck Das Katzenduo muss nach einem Krankheitsfall seine Familie verlassen. Wieso Ricky ein echter Gourmand ist und Cleo schonmal Saltos schlägt.

Was für ein Pech! Die beiden Katzen Cleo und Ricky hatten ihr Zuhause eigentlich schon gefunden, doch wegen einer Krankheit ihrer Besitzer müssen sie die Familie leider verlassen. Der Tierschutzverein Gladbeck sucht deshalb ein neues Zuhause für das flauschige Gespann. Aber wie ticken die beiden eigentlich?

Cleo ist eine Kuschelkatze durch und durch, schreiben ihre Vorbesitzer. Sie liebe es, ständig gestreichelt und geschmust zu werden und legt sich Abends gerne auf den Schoß ihrer Besitzer. Wenn sie mal nicht kuschelt, spielt sie am liebsten mit der Katzenangel – so gerne, dass sie vor Elan gelegentlich sogar Saltos springt. Aggressiv sei Cleo nie gewesen, und in Sachen Futter ist sie äußerst anspruchslos, frisst jede Sorte jeder Marke.

Genauso wie Ricky übrigens, die sich auch gerne über jede Futtermarke hermacht. Vielleicht ein bisschen zu gerne, denn wenn man nicht aufpasst, so die Vorbesitzer, tut sie sich unbemerkt an Essensresten auf dem Tisch gütlich. Anders als Cleo ist Ricky, zumindest anfangs, eher zurückhaltend, und abends auf dem Sofa liegt sie lieber am anderen Couchende und genießt ihre Ruhe. Wenn sie genug vom Spiel mit ihrem Lieblingsball hat, kann sie schonmal ihre Krallen ausfahren.

Wer dem Katzenduo ein neues Zuhause schenken möchte, kann sich per E-Mail an tierschutz-gladbeck@web.de oder telefonisch unter 02043 32 31 0 beim Tierschutzverein Gladbeck melden.

