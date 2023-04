Eine Radlerin (86) wurde in Gladbeck bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.

Polizei Verletzt: Radlerin (86) kollidiert in Gladbeck mit Auto

Gladbeck. Eine 86-jährige Radlerin wurde in Gladbeck bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Der Unfall geschah auf der Rockwoolstraße.

Bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck ist eine Seniorin, die mit einem Fahrrad unterwegs war, schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Rockwoolstraße in Ellinghorst. Die 86-jährige Radlerin aus Gladbeck war nach Angaben der Polizei mit einem Auto zusammengestoßen.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Dabei zog sich die Seniorin schwere Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 86-Jährige gegen 15.15 Uhr plötzlich die Straße, in der Nähe des Kreisverkehrs, überqueren. Dabei kollidierte die Frau mit einem 29-jährigen Autofahrer, ebenfalls aus Gladbeck.

Lesen Sie auch:

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck