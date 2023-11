Verletzt: Gladbeckerin (81) kollidiert mit Motorradfahrer

Gladbeck. Eine Autofahrerin aus Gladbeck stieß in Zweckel mit einem Motorradfahrer zusammen. Unfallursache laut Polizei: Missachtung der Vorfahrt.

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann (65) verletzt wurde, kam es Samstag (4. November) mittags in Gladbeck. Der Vorfall ereignete sich auf der Frentroper Straße im Stadtteil Zweckel. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4000 Euro.

Laut Polizeibericht war eine 81-jährige Gladbeckerin mit ihrem Auto gegen 12.10 Uhr auf der Frentroper Straße in südöstliche Fahrtrichtung unterwegs. Die Seniorin wollte an der Schultenstraße nach links abzubiegen. Dabei missachtete die 81-Jährige die Vorfahrt eines 65-jährigen Gladbeckers, so die Polizei. Sie berichtet: „Er fuhr mit seinem Kraftrad auf der Schultenstraße in südliche Fahrtrichtung.“

Durch den Zusammenstoß kam der 65-Jährige zu Fall und wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

