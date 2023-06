Verletzt: 58-Jähriger fährt Gladbeckerin über den Fuß

Mehrere Verkehrsunfälle ereigneten sich am Wochenende in Gladbeck. Dabei gab es Verletzte.

Gladbeck. Gleich mehrere Verkehrsunfälle ereigneten sich am Wochenende in Gladbeck. Dabei wurden einige Menschen, zum Teil schwer, verletzt.

Drei Menschen wurden in Gladbeckbei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Konrad-Adenauer-Allee/Sandstraße/Mühlenstraße verletzt. Der Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen ereignete sich am Samstag (3. Juni) gegen 13.50 Uhr.

Lesen Sie auch:

Nach bisherigen Erkenntnissen, so die Polizei, fuhr ein 24-jähriger Gladbecker trotz Rotlichts in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem Fahrzeug einer 27-jährigen Gladbeckerin, die nach links in die Sandstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 24-Jährige leicht, seine 23-jährige Beifahrerin und die 27-jährige Gladbeckerin vermutlich schwer. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit.

58-Jähriger fährt Gladbeckerin über den Fuß

Am selben Tag, gegen 15 Uhr, stürzte ein 52-jähriger Gladbecker auf der Bülser Straße während der Fahrt mit einem E-Scooter aus unbekannter Ursache und verletzte sich leicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 300 Euro.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Ein weiterer Unfall ereignete sich bereits am Freitag (2. Juni) auf der Feldhauser Straße. Ein 58-Jähriger fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Pkw auf einem Tankstellengelände über den Fuß einer 73-jährigen Gladbeckerin. Sie wollte laut Polizeibericht, gerade in ihr Auto einsteigen. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck