Verlängerte Winterpause: Dustin Tix kritisiert CDU-Vorschlag

Gladbeck. Infektionszahlen sind in Gladbeck bei Schülern sehr hoch, die CDU schlug daher längere Weihnachtsferien vor. Darum kritisiert die SPD die Idee.

Schulausschuss-Vorsitzender Dustin Tix (SPD), designierter Vorsitzender seiner Partei, reagiert mit Unverständnis auf den Vorschlag der CDU, die Weihnachtsferien aufgrund der hohen Infektionszahlen zu verlängern. „Die hohen Infektionszahlen an den Schulen besorgen uns alle. Die Lage muss weiter genau betrachtet und abgewogen werden, welche Maßnahmen notwendig sind.“ Ihn habe aber gewundert, so Tix in einer Mitteilung, dass gerade die CDU mit einem Schreiben an die Bürgermeisterin verlängerte Weihnachtsferien fordert.

„Gerade die schwarz-gelbe Landesregierung hat Anfang des Jahres dem Dortmunder Oberbürgermeister erklärt, dass diese Fragen nicht auf kommunaler Ebene entschieden werden.“

Dustin Tix, designierter Vorsitzender seiner Partei, kritisiert den Vorschlag der CDU, verlängerte Weihnachtsferien in Gladbeck zu prüfen. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Anstatt zu versuchen, die Verantwortung auf die Stadt zu schieben, die nicht zuständig ist, sollte die Gladbecker CDU auf die Vertreter in der von ihnen geführten Landesregierung einwirken, die bei diesem Thema in der Pflicht sei, so Tix weiter. Fraglich erscheine darüber hinaus, ob es in Anbetracht der Inzidenz-Zahlen nicht sinnvoller gewesen wäre, den Anfang der Weihnachtsferien vorzuziehen, „damit die Familien im kleinen Kreis, aber getestet und sicherer gemeinsam hätten feiern können.“

