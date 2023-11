Verkehrsunfall in Gladbeck: Auto überschlägt sich auf der A2

Wegen eines Unfalls war die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Hannover am Freitagmorgen zeitweise vollständig gesperrt.

Gladbeck. Kurz vor dem Rastplatz Allenstein in Gladbeck auf der A2 hat sich ein Auto mit fünf Insassen überschlagen. Es blieb auf dem Dach liegen.

Auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover hat es am Donnerstagabend (9. November) gegen 20.45 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Kurz vor dem Rastplatz Allenstein hatte sich ein Auto überschlagen und blieb im Graben auf dem Dach liegen. Fünf Insassen befanden sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits außerhalb des Autos. Laut Polizeibericht wurden sie durch zwei Ersthelfer betreut und wurden teilweise in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Hannover vollständig gesperrt, es kam zu einer größeren Staubildung. Der Einsatz war nach circa 75 Minuten für die Feuerwehr beendet. (red)

