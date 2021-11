Verkehrsunfälle mit zwei schwer Verletzten in Gladbeck

Rettungskräfte und Polizei mussten am Wochenende zu ein und der selben Kreuzung in Gladbeck zu schweren Unfällen ausrücken (Themenbild).

Gladbeck. An einer Kreuzung in Gladbeck ereignen sich am Wochenende unabhängig zwei Unfälle. Eine junge Frau und ein Mann werden dabei schwer verletzt.

Zwei schwere Unfälle ereigneten sich innerhalb weniger Stunden aufeinander folgend am Wochenende an derselben Kreuzung im Gladbecker Stadtsüden. Jeweils wurde dabei die Vorfahrt missachtet. Durch die Zusammenstöße mussten eine Autofahrerin (18) und ein Autofahrer (51) schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

+++ Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck. +++

Zunächst hatte ein 51-jähriger Gladbecker am Samstagabend gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto die Klarastraße in Fahrtrichtung Westen befahren. Gleichzeitig war ein 46-jähriger Gladbecker mit seinem Wagen auf der Horster Straße in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Der 51-jährige missachtete die Vorfahrt des 46-jährigen Gladbeckers, berichtet die Polizei, so dass es zum Verkehrsunfall im Einmündungsbereich kam. Der 51-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Sachschaden: 8000 Euro.

Hoher Sachschaden von rund 18.000 Euro

An nahezu gleicher Stelle krachte es am Sonntag erneut. Kurz nach 19 Uhr war eine Gladbeckerin (46) auf der Horster Straße in Fahrtrichtung Gelsenkirchen unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 18-jährige Gladbeckerin mit ihrem Auto in Brauck von der Johannastraße in den Kreuzungsbereich hinein. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt der 46-Jährigen, es kam zum Verkehrsunfall im Einmündungsbereich. Die 18-jährige Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck