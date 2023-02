Verkehrsunfälle: Ein Wagen landet in Gladbeck auf dem Dach

Gladbeck. Auf der Horster Straße in Gladbeck ereigneten sich am Wochenende zwei Verkehrsunfälle. Ein Auto landete dabei auf dem Dach. Der Fahrer flüchtete.

In der Nacht zu Samstag verlor ein Autofahrer in Gladbeck die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Unfallfahrer entfernte sich von Unfallstelle.

Wie die Polizei weiter berichtet, hatte der 26-jährige Bulgare die Horster Straße gegen 23.15 Uhr befahren. Dabei kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stein. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der durch die Kollision leicht verletzte Mann entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im weiteren Verlauf konnte er durch die Einsatzkräfte der Polizei angetroffen werden. Das Auto des Bulgaren wurde sichergestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Gladbeckerin

Ebenfalls auf der Horster Straße hatte sich zuvor am Nachmittag ein Autounfall ereignet. Gegen 16.43 Uhr befuhr eine 20-jährige Gladbeckerin die Nord-Süd-Tangente. In Höhe des Hauses Horster Straße 130 bemerkte die junge Frau offensichtlich zu spät, dass vor ihr eine Fahrzeug bremste. Sie rutschte in das Heck des Wagens eines 22-jährigen Gladbeckerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser in das davor abgebremste Fahrzeug eines 39-jährigen Gladbeckers geschoben.

Die 22-jährige Gladbeckerin wurde durch die Kollision leicht verletzt in ein Gladbecker Krankenhaus verbracht. Es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

