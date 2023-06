In Gladbeck hat sich ein schwerer Lkw-Unfall an der Auffahrt von der B 224 zur A2 in Fahrtrichtung Oberhausen ereignet.

Verkehrsunfall Verkehrsbehinderung: Lkw kippt in Gladbeck an A2-Auffahrt um

Gladbeck. Ein Lkw ist an der Auffahrt zur A2 verunglückt. Es gibt massive Verkehrsbehinderungen. Einsatz wird laut Feuerwehr noch bis nachmittags dauern.

An der Auffahrt zur A2 in Gladbeck ist Freitagmorgen ein Lkw verunglückt. Das Fahrzeug liegt laut Auskunft der Gladbecker Feuerwehr auf der Seite. Der Bereich der B 224 an der Auffahrt zur A2 in Fahrtrichtung Oberhausen ist blockiert. Es kommt aktuell zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

Die Fahrerin des Lasters wurde bei dem Unfall verletzt. Sie musste an der Unfallstelle notärztlich versorgt, dann in eine Klinik gebracht werden.

Die Arbeiten an der Unfallstelle an der A2-Auffahrt in Gladbeck werden noch bis zum Nachmittag andauern, sagt die Gladbecker Feuerwehr. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Laut Angaben der Gladbecker Feuerwehr ist aus dem verunglückten Lkw, der wohl Schweinehälften geladen hat, massiv Treibstoff ausgetreten. Es seien bereits umfangreiche Auffang- und Abdichtungsmaßnahmen durchgeführt worden, so die Wehr.

Der Einsatz an der Autobahnauffahrt in Gladbeck wird Polizei und Feuerwehr voraussichtlich noch bis zum Nachmittag beschäftigen.

