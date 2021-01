Der Verein Mellifera bietet in Gladbeck im März einen besonderen Imkerkurs an.

Natur und Umwelt Verein Mellifera bietet naturnahen Imkerkurs in Gladbeck an

Gladbeck Ein besonderer Imkerkurs startet Anfang März an der Waldorfschule. Dabei geht es nämlich nicht darum, möglichst viel Honig zu ernten.

Einen besonderen Imkerkurs bietet der gemeinnützige Verein Mellifera ab dem 6. März e. V. in Gladbeck an. An sechs Tagen können Naturinteressierte dann mehr darüber erfahren, wie Bienen wesensgemäß gehalten werden können.

In dem Kurs geht es darum, die Wunderwelt der Bienen zu erleben

Immer mehr Menschen, so der Verein, spielen mit dem Gedanken Bienen zu halten. Viele wollen dabei nicht möglichst viel Honig ernten, sondern vielmehr einen Beitrag für die Natur leisten und "die Wunderwelt der Bienen erleben". Dieses naturnahe Imkern, bei dem das Wesen der Bienen und die besondere Beziehung dieser zu den Menschen im Vordergrund stehen, zeigt der Imkerkurs „Mit den Bienen durchs Jahr“.

Mehr Nachrichten, Bilder und Videos aus Gladbeck finden Sie hier

Die Kursleitung übernimmt Demeter-Imkerin Barbara Leinweber. Neben theoretischem Wissen stehen die praktische Arbeit mit den Bienen sowie die Beobachtung des Bienenvolks im Jahreslauf im Mittelpunkt. Und es geht um die Entwicklung sowie die Zusammensetzung des Bienenvolks, die Auswinterung, das Wachstum und den Wabenbau der Bienen sowie die Vermehrung über den Schwarmtrieb und die Bedeutung der Bienen für das Ökosystem.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich

Der Kurs richtet sich an Menschen, die sich für die Natur und insbesondere für die Bienen interessieren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Beim Verein Mellifera, der seinen Sitz in Rosenfeld hat, steht die wesensgemäße, nachhaltige und ökologische Bienenhaltung im Zentrum der Vereinsarbeit. Die Mitglieder engagieren sich uns in vielen verschiedenen, für die Bienen relevanten Bereichen: Mit Forschung, Lehre, Öffentlichkeitsarbeit und auch mit Lobbyarbeit für die Bienen.

>>> Der Kurs findet an sechs Samstagen von 9.30 bis 17 Uhr in der Freien Waldorfschule Gladbeck statt. Er startet am 6. März. Die weiteren Termine sind am 10. April, 1. Mai, 9. Juni, 3. Juli und 18. September.

Weitere Informationen – auch zur Anmeldung – gibt es unter www.mellifera.de/imkerkurs/gladbeck.