Kundgebung in Gelsenkirchen: Die Gewerkschaft Verdi ruft kommunale Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst am 11. Mai erneut zum Warnstreik auf. Hier ein Bild von der Demo Anfang März in der Nachbarstadt von Gladbeck.

Tarifauseinandersetzung Verdi ruft auch in Gladbeck erneut zum Warnstreik auf

Gladbeck. Der nächste Warnstreik der städtischen Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst steht an. Verdi ruft zur Demo in Gelsenkirchen auf.

Bislang sind die Tarifverhandlungen für die kommunalen Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst ergebnislos verlaufen. Eine Einigung mit den Arbeitgeberverbänden ist laut Mitteilung der Gewerkschaft Verdi nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil.

Deshalb ruft die Gewerkschaft auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Gladbeck am kommenden Mittwoch, 11. Mai, wieder zum Warnstreik auf. Das wird auch erneut Auswirkungen auf den Kita-Betrieb in den städtischen Einrichtungen in Gladbeck haben.

Die Demo vom Verdi-Bezirk Mittleres Ruhrgebiet findet in Gelsenkirchen statt. Erwartet werden um die 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Streikende aus Gladbeck treffen sich am Mittwoch um 8 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz vorm Rathaus. Um 8.30 Uhr fahren die Busse dann von dort aus aus nach Gelsenkirchen. Der Demozug (ca. 2,5 Kilometer, 45 Minuten Laufzeit) ab Nienhausen setzt sich um 9.30 Uhr in Bewegung.

Die Kundgebung beginnt um 10.30 Uhr auf dem Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen. Hauptredner an diesem Tag wird der Bundesvorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft, Frank Werneke, sein. Die Kundgebung endet gegen 12 Uhr.

Da die Buskapazität begrenzt ist, bittet Verdi die Warnstreik-Teilnehmer um eine rechtzeitige Anmeldung bei der Streikleitung vor Ort.

