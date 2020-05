Vatertag: Der KOD ist in Gladbeck verstärkt im Einsatz

„Vatertag“ in Zeiten von Corona: Bollerwagentouren in Gruppen sind nicht erlaubt.

Gladbeck. „Bollerwagentouren“ in Gruppen sind in Zeiten der Pandemie nicht erlaubt. KOD kontrolliert Christi Himmelfahrt die Einhaltung der Corona-Regeln.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) wird am Feiertag Christi Himmelfahrt die Einhaltung der Corona-Regeln verstärkt kontrollieren. „Die Kontrollteams werden an den üblichen Hotspots, vor allem in Wittringen, im Nordpark und auch an anderen Grünanlagen vor Ort sein“, so Stadtsprecher David Hennig.

Einen allzu großen Andrang zum „Vatertag“ erwartet die Verwaltung jedoch nicht. „In den vergangenen Jahren war es eher ruhig. Bollerwagen-Touren haben sich in die Nachbarstädte verlagert“, so Hennig weiter. Aber: „Wir haben da ein Auge drauf.“

Bürgermeister Ulrich Roland appelliert, weiterhin Abstand zu halten

Auch Bürgermeister Ulrich Roland mahnt, dass weiterhin Vorsicht geboten ist. „Jetzt wieder leichtsinnig zu werden, kann die hart erarbeiteten Erfolge der vergangenen Wochen schnell zunichtemachen. Wir müssen weiterhin diszipliniert Abstand halten, wo geboten Masken tragen und die Kontaktbeschränkungen einhalten – auch wenn es schwerfällt“, appelliert Roland.

Wer sich nicht an die Maßnahmen der Coronaschutzverordnung des Landes hält, verstößt trotz mancher Lockerungen weiterhin gegen geltende Regeln, so die Stadtverwaltung. „Bollerwagentouren“ in Gruppen sind am „Vatertag“ nicht erlaubt, wenn Personen aus mehr als zwei Haushalten zusammen kommen. Bei Verstößen werden Bußgelder in Höhe von mindestens 200 Euro pro Person fällig.

Die Stadt weist ausdrücklich auch darauf hin, dass Grillen auf öffentlichen Flächen im gesamten Stadtgebiet ausdrücklich verboten bleibt.