Die Tanz-Show „Up to Dance“ in der Mathias-Jakobs-Stadthalle begeisterte in den vergangenen Jahren (Bild) stets das Publikum. Eine Neuauflage des Festivals gibt es am 11. Februar.

Tanz Up to Dance: In Gladbeck haben Tanz-Fans ihre große Bühne

Gladbeck. Gladbeck wird am 11. Februar wieder zum Treffpunkt Tanzbegeisterter. Anmeldungen für Workshops sind noch möglich, der Kartenverkauf läuft.

Die Mathias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck ist am 11. Februar der Treff für Fans von Tanz verschiedener Sparten. Denn das größte Tanzevent in der Region lädt zur 33. Auflage des Festivals Up To Dance ein. Dazu treffen sich rund 500 Begeisterte aus ganz Deutschland, um bei der Start-Up- und Gala-Show ihre Kunst zu präsentieren und neue Ideen auszutauschen. Zusätzlich stehen Tanzworkshops auf dem Programm. Der Kartenverkauf läuft. Anmeldungen für die Workshops sind noch möglich.

Profis bringen in Gladbeck Neulingen und Fortgeschrittenen neue Schritte und Tanzschritte bei

Erfinder des großen Spektakels, für das Bürgermeisterin Bettina Weist die Schirmherrschaft übernommen hat, ist das Gelsenkirchener Eventlabel Up To Dance. In Workshops bringen Trainer Anfängern und Fortgeschrittenen neue Schritte, Tanztechniken und Choreographien bei.

Los geht es am Samstagmittag mit Floorwork bei Dominik Buchta. Das Kontrastprogramm übernimmt Linda Lulua, die Urban Latin Dance vermittelt. Zum guten Schluss gibt es Modern Contemporary mit Dominik Buchta. Eine Mischung verschiedener Bewegungsarten mit der Dynamik aus zeitgenössischem Tanz, Bodenarbeit und Improvisation in der Horton-Technik. Unterrichtet wird in der Sporthalle der Anne-Frank-Realschule. Anschließend geht es dann in der Stadthalle, Friedrichstraße 53, mit den beiden Shows weiter.

Die Start-Up-Show beginnt um 18 Uhr – die perfekte Plattform für Newcomer, um ihre Choreographien einem großen Publikum zu präsentieren. Die darauffolgende Gala-Show ab 20 Uhr zeigt das Schaffen ausgewählter Tänzerinnen und Tänzern sowie Kompanien. „Wir freuen uns über die rekordverdächtigen Bewerberzahlen zur Teilnahme am Festival in diesem Jahr. Und die Akteure sind schon jetzt ganz wuschig vor Aufregung und können es kaum abwarten, auf der Bühne in Gladbeck zu stehen“, so Pressesprecher Arnd Wende von Up To Dance. Die Show verspreche eine unvergessliche Mischung aus verschiedenen Tanzstilen, darunter zeitgenössischer Tanz, New Style Hip Hop, Musical Jazz, K Pop, Showdance, Ballett, Lyrical, Lichtjonglage und vieles mehr.

Tipp: Mit einem Ticket können Zuschauer beide Shows besuchen. Weitere Informationen und Karten: https://uptodance.de, 02 09/61 30 48.

