Up to Dance: Geballte Energie beim Tanz-Event in Gladbeck

Gladbeck Geballte Energie beim großen „Up to Dance Festival“ in der Stadthalle. 500 Tänzerinnen und Tänzer bieten fünf Stunden grandiosen Spektakels

Tanz, das ist geballte Energie gepaart mit Kreativität und Disziplin, ausgeführt mit Ästhetik und Leidenschaft. Das zeigte am Samstag wieder einmal das „Up to Dance Festival“, bereits in seiner 34. Auflage. Rund um die Mathias-Jakobs-Stadthalle lag diese Energie schon vor der Start-Up Show um 18 Uhr in der Luft.

Kein Regen, milde Temperaturen, unzählige Formationen nutzen die Gelegenheit, wichtige „Moves“ noch einmal auf der Wiese oder dem Vorplatz der Halle durchzugehen. Es wimmelte nur so von kleinen und größeren Grüppchen von jungen Tänzerinnen und Tänzern, Konzentration und ausgelassenes Lachen im fröhlichen Wechsel.

36 Formationen bieten fünf Stunden Show am Abend

„Mit unserem Festival bieten wir den Nachwuchstänzerinnen und -tänzern die einzigartige Möglichkeit, ohne Druck, ohne Wettbewerb, ihr Können zu zeigen“, sagte Arnd Wende. Seit mehr als drei Jahrzehnten organisiert er mit dem gemeinnützigen Verein „Up to Dance“ diese Veranstaltungen. Den wichtigen Stellenwert dieses Angebotes an Jugendliche untermauert ein Blick auf die zahlreichen Sponsoren und Unterstützer mit großen Namen, von „Aktion Mensch“ bis zur Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Gemeinsam mit Joanna Stiel moderierte Wende dann ab 18 Uhr rund fünf Stunden fantastische Tanzdarbietungen. 36 Formationen mit Jazzdance, Showtanz, Hip-Hop, Modern Contemporary Dance und Klassik, dazu Einlagen von Tuchakrobatik und Lichtjonglagen. Dem rappelvollen Saal wurde abwechslungsreiche, mitreißende Unterhaltung geboten, das Publikum dankte von Beginn an mit frenetischem Applaus und teils rhythmischem Mitklatschen.

Gladbecker Musikschule zeigen Choreografie zum König der Löwen

Im ersten Teil der Show waren Gruppierungen aus der näheren Umgebung dabei. Unter den Ensembles aus Mülheim, Gelsenkirchen, Essen, Wesel und Duisburg waren auch die „Dreamdancers“ der Musikschule Gladbeck. Valentina Spadoni und Mariebelle Spieckermann, die Leiterinnen der Jazz Dance Klasse, hatten für dieses Jahr eine knapp sechsminütige Choreografie zum „König der Löwen“ vorbereitet. „Wir haben schon häufig hier teilgenommen, aber in diesem Jahr zum ersten Mal in Kooperation mit der klassischen Balletteinheit“, so Spieckermann. Das hieß, es war eine Riesengruppe von 43 Jugendlichen auf der Bühne. Zu dem Ruf aus dem Dschungel schwebten Giraffen und Gnus über das Parkett, die Löwinnen und Löwen drehten sich elegant und am Ende hielten sie sogar den kleinen erst zweijährigen „Simba“ hoch in einer Hebefigur. Für Nachwuchs ist hier definitiv gesorgt.

Apropos Nachwuchs. Im Laufe des Samstags hatte der „Up to Dance“ Verein einige Workshops im Angebot. Rund 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bildeten sich in den Kategorien Tuchakrobatik, Lyrical Jazz und Modern Contemporary weiter.

Es war eine absolut runde Veranstaltung Arnd Wende

Ab 20 Uhr gehörte die Bühne den gecasteten Tanzgruppen. „Wir sichten ein Dreivierteljahr vorher eingesendete Videos und laden dann die ein, die am besten ins Programm passen“, so Wende. Das Festival hat in der Branche einen Namen, Anfragen kommen aus der gesamten Bundesrepublik. Am Samstag machten die „l Dänzer“ aus Potsdam oder die „Mixed Movings“ aus der Eifel mit. Auch „Bricolage“ aus Essen hat zum wiederholten Mal eine Einladung bekommen.

Abend in Gladbeck bietet eine große musikalische Vielfalt

Kati, Virginia, Anke, Viola und die Trainerinnen Sarah und Eva schauten sich vorher noch ganz entspannt die erste Show an. „Dieses Hobby verbindet ungemein, wir tanzen begeistert, schauen aber auch begeistert zu“. Sie selbst sind seit zehn Jahren zusammen, haben sich an der Universität Essen gefunden. Damals Lehramtsstudentinnen oder angehende Designerinnen mit der Passion für das Showtanzen. So haben sie sich durchs Studium getragen, Freundschaften geschlossen, die auch im anschließenden Berufsleben noch halten. „Bei den Proben sind jetzt schon Kinder dabei“, schmunzelte Sarah.

25 Jahre Up to Dance in Gladbeck

Musikalisch war der Abend so vielfältig wie die Choreografien und die Kostüme. Filmtracks, Rockklassiker, Balladen – es wurde alles geboten. Tänze erzählten Geschichten und Emotionen. Traurige, wie „Rising Child“ das sich mit dem Tod eines Kindes befasste, den Träumen, der Verzweiflung, der Hoffnung auf ein Wiedersehen.

Das Farbenmotto von „Just Dance“ war Rot, Schwarz und kariert, aber jeder Tänzer, jede Tänzerin interpretierte sein Kostüm auf eigene Weise. Absolute Synchronizität wechselt mit gekonnten individuellen Bewegungen.

„Es war eine absolut runde Veranstaltung“ freute sich Arnd Wende am Ende des Abends, bei der alle 500 Akteure noch einmal gemeinsam die Bühne der Stadthalle betraten. Der Termin für das kommende Jahr steht natürlich schon, am 8. Februar 2025 heißt es wieder „Up to Dance“.

