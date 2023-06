Unterstützung für soziale Vereine in Gladbeck und Bottrop

Gladbeck/Bottrop. Der Rotary-Club Bottrop-Wittringen hat einen neuen Präsidenten. Thomas Schulteis führt für ein Jahr den städteübergreifenden Service-Club.

Wachwechsel beim Rotary-Club Bottrop-Wittringen: Dr. Thomas Schulteis (48) ist neuer Präsident des örtlichen, städteübergreifenden Rotaryclubs. Er übernahm das Amt von Ina Rietkötter, die – wie bei den Rotariern üblich – turnusmäßig nach einem Jahr den Staffelstab der Clubpräsidentschaft weitergab.

Rietköter zog beim Jahrestreffen auf dem Schmücker Hof eine positive Bilanz ihrer einjährigen Amtszeit, die im Zeichen der Förderung schulischer, sozialer und gesellschaftlicher Projekte stand. So unterstützt der Club das „Kids Camp“, ein Ferienlager für sozial benachteiligte Kinder aus den umliegenden Städten. Am Annaberg in Haltern am See dürfen Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren diesen Sommer einige Tage abseits des Alltags und möglicher Sorgen unter ehrenamtlicher Betreuung Urlaub machen, so Rietkötter.

Nachfolger Thomas Schulteis, unterstützt vom neuen Clubsekretär Erik Meinert, will seine Präsidentschaft ebenso der Förderung sozialer und karitativer Einrichtungen widmen. Unter anderem wird der Serviceclub – wie schon seit Jahren – auch die Arbeit der Musikschule Gladbeck unterstützen. Überdies soll der Austausch mit den beiden Freundschaftsclubs, dem Rotary Club Lens-Liévin aus Frankreich und dem Rotary Club Tiel aus den Niederlanden, aktiv weitergelebt werden, so Schulteis.

Der Rotary Club Bottrop-Wittringen wurde 1967 gegründet und hat derzeit 52 Mitglieder unterschiedlicher Herkunft und Berufe.

