Unfallfluchten in Gladbeck: Unbekannte suchen das Weite

Gladbeck. Zweimal haben Unbekannte in Gladbeck nach einem Unfall das Weite gesucht. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise werden erbeten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu zwei aktuellen Fällen von Verkehrsunfallflucht in Gladbeck aufgenommen. Es entstand jeweils ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise zur Aufklärung der Taten.

Lesen Sie auch:

Laut Bericht hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Freitag (28. April) einen VW Passat beschädigt, der auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Horster Straße, Ecke Lukasstraße geparkt war. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Unfall ereignete sich zwischen 12 Uhr und 12.50 Uhr. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit schätzungsweise 2000 Euro an.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Montag (1. Mai) gegen 19.40 Uhr. Der Fahrer eines weißen Autos – Näheres ist der Polizei nicht bekannt – verursachte an einem Citroën Berlingo einen Schaden von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend in Richtung Schachtstraße unerlaubt vom Unfallort. Eine Zeugin beobachtete den Unfall. Der Berlingo stand an der Straße Zum Stadtwald.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2 36 11 11 entgegen.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck