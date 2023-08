Unfallflucht: Verursacher hinterlässt Schaden von 2000 Euro

Gladbeck. Die Polizei hofft auf Hinweise, um eine Verkehrsunfallflucht aufklären zu können. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz Zweckeler Markt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung in Gladbeck um Mithilfe. Aufzuklären ist ein Fall von Verkehrsunfallflucht, daher hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen.

Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht am Donnerstag (24. August) am helllichten Tag auf dem Parkplatz Zweckeler Markt am Leineweberweg in Gladbeck. Dort wurde ein roter Mazda CX3 angefahren und beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

„Der Wagen stand nur etwa 20 Minuten dort – zwischen 12.10 Uhr und 12.30 Uhr. In dieser Zeit muss auch die Unfallflucht passiert sein“, so die Polizei. Der Radkasten vor rechts wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf ungefähr 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet unter 0800/2 36 11 11 um Hinweise.

