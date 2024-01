Polizei Unfallflucht: Polzei sucht Zeugen für Vorfall in Gladbeck

Gladbeck Bei einem Unfall in Gladbeck wurde ein parkender Wagen beschädigt. Die Polizei hofft nun, dass Zeugen etwas beobachtet habe und sich melden.

Bei einem Unfall am späten Donnerstagabend wurde ein parkendes Auto beschädigt. Der Verursacher flüchtet mit seinem Wagen. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 22.45 Uhr auf der Straße Brinskamp. Ein Zeuge habe einen lauten Knall gehört und dann noch einen Wagen davonfahren sehen. Dabei könnte es sich im einen hellen Corsa B gehandelt habe, so die Polizei in ihrer Meldung. Beschädigt wurde ein schwarzer VW.

Mehr zum Thema

Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf 3.500 Euro. Sie sucht nun nach dem bislang unbekannten Autofahrer, das Verkehrskommissariat habe die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen, so die Mitteilung. Die Polizei ruft Zeugen, die etwas beobachtet haben, dazu auf, sich zu melden unter: 0800 2361 111

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck