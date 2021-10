Die Polizei hat die Ermittlungen zu einer Unfallflucht auf der Bottroper Straße in Gladbeck aufgenommen.

Polizei Unfallflucht: Die Polizei bittet in Gladbeck um Hinweise

Gladbeck. In Gladbeck wurde auf einem Supermarkt-Parkplatz ein Auto angefahren. Schaden: rund 2500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf dem Edeka-Parkplatz an der Bottroper Straße in Gladbeck hat es am Donnerstagnachmittag eine Unfallflucht gegeben. Die Reparatur wird laut Bericht schätzungsweise 2500 Euro kosten. Um Zeugenhinweise wird gebeten.

Ein weißer Ford Kuga wurde auf dem besagten Parkplatz angefahren und an der Beifahrertür beschädigt. Tatzeit: zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr.

Unfallort war der Edeka-Markt an der Bottroper Straße in Gladbeck

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Kontakt zu den Verkehrskommissariaten: unter der Telefonnummer 0800/2361 111.

