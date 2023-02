Polizei Unfall: Siebenjährige stößt in Gladbeck mit Auto zusammen

Gladbeck. Ein Mädchen aus Gladbeck wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Horster Straße/Ulmenstraße.

Eine Siebenjährige hat bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck Verletzungen erlitten. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass sich der Vorfall am Mittwoch (15. Februar) gegen 12.30 Uhr im Stadtteil Butendorf ereignet habe.

Im Bereich Horster Straße/Ulmenstraße wollte demnach eine Siebenjährige aus Gladbeck die Ulmenstraße überqueren. Zeitgleich bog eine 44-jährige Autofahrerin von der Ulmenstraße auf die Horster Straße ab. Dabei stieß die Frau mit dem Mädchen zusammen.

„Das Kind wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in die Arme der Mutter übergeben“, heißt es im Bericht. Es entstand kein Sachschaden.

