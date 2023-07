Unfall mit 18- und 20-Jährigem Gladbecker: Alkohol im Spiel?

Zwei junge Männer aus Gladbeck waren in der Nacht zum Freitag (7. Juli) in einen Unfall verwickelt. Die Polizei ermittelt, ob Alkohol im Spiel war.

Gladbeck/Dorsten. Nach einem Unfall in der Nacht zum Freitag, 7. Juli, mit jungen Gladbeckern ermittelt die Polizei, ob der 18 Jahre alte Fahrer betrunken war.

Bei einem Unfall auf der Gladbecker Straße in Dorsten ist ein 18-jähriger Gladbecker leicht verletzt worden. Wie die Polizei Recklinghausen mitteilt, war der junge Mann gemeinsam mit seinem 20 Jahre alten Beifahrer in der Nacht auf Freitag (7. Juli) in Richtung Dorsten unterwegs, als er gegen 1.05 Uhr plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto durchbrach einen Weidezaun und kam schließlich in einem Feld zum Stehen.

Während der 18 Jahre alte Fahrer leichte Verletzungen erlitt, blieb der 20 Jahre alte Beifahrer unverletzt. Polizeisprecherin Annette Achenbach erklärt: „Da der Verdacht besteht, dass der 18-Jährige betrunken hinter dem Steuer saß, wurde ihm von einem Arzt Blut abgenommen.“ Der Führerschein des jungen Gladbeckers wurde durch die Beamten vor Ort sichergestellt, das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 13.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

