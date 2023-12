Unfall in Gladbeck: Gelsenkirchener fährt gegen Baum

Gladbeck Ein Mann ist mit seinem Pkw von der Europastraße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde er leicht verletzt. Hoher Sachschaden.

Am 24. Dezember ist ein Mann mit seinem Pkw gegen 12.30 Uhr gegen einen Baum an der Europastraße in Gladbeck gefahren. Der 48 Jahre alte Gelsenkirchener verlor aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve der Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, so die Polizei. Er prallte gegen einen Baum, wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf zirka 15.000 Euro.

