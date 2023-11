Ein 11 Jahre alte Gladbecker musste nach einem Unfall in die Kinderklinik gebracht werden.

Blaulicht Unfall: Gladbecker (11) wurde in die Kinderklinik gebracht

Gladbeck. Bei einem Autounfall in Gladbeck entstand hoher Sachschaden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, darunter ein elfjähriger Junge.

Ein 36 Jahre alter Gladbecker und sein 11 Jahre alter Sohn sind beim einem Unfall leicht verletzt worden. Der Mann fuhr am Samstag, 11. November, gegen 14 Uhr mit seinem Auto auf der Holthauser Straße und wollte nach rechts in sein Grundstück einbiegen, so die Polizei. Eine 19 Jahre alte Marlerin im Pkw hinter dem Gladbecker bemerkte das zu spät.

Sie versuchte, auf den Gehweg auszuweichen, dort kam es zum Zusammenstoß. Die Marlerin blieb unverletzt, der Gladbecker und sein Sohn wurden leicht verletzt. Der Elfjährige wurde mit dem Krankenwagen in eine Kinderklinik in Gelsenkirchen gebracht. Beide Autos musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von zirka 13.000 Euro.

