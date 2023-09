Unfall auf Horster Straße: Kind in Gladbeck schwer verletzt

Gladbeck. Ein zehnjähriges Mädchen wurde bei einem Unfall auf der Horster Straße schwer verletzt, schwebte kurzzeitig wohl auch in Lebensgefahr.

Bei einem Unfall auf der Horster Straße in Gladbeck wurde ein Kind schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13.40 Uhr. Nach Angaben der Polizei war das Kind – ein zehnjähriges Mädchen aus Gladbeck – zu Fuß unterwegs. Das Unfallopfer wurde vom Wagen eines 21-jährigen Gelsenkircheners erfasst.

Dabei erlitt die Zehnjährige Frakturen und Prellungen im Gesicht, so die Polizei. Kurzzeitig schwebte das Kind wohl auch in Lebensgefahr. Zumindest teilte die Polizei am späten Nachmittag auf Nachfrage mit, dass das Kind „nicht mehr“ in Lebensgefahr schwebe. Der Unfall sei von daher noch „relativ glimpflich abgelaufen“, es hätte mehr passieren können.

Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an

Warum das Mädchen vom Auto erfasst wurde, ist noch nicht klar. Der genaue Unfallhergang sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagt die Polizei.

Die Horster Straße musste für die Unfallaufnahme auf dem Teilstück zwischen Im Linnerott und dem Kreisverkehr gesperrt werden. Erst gegen 15.40 Uhr gab die Polizei den Verkehr dort wieder frei.

