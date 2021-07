Unfall auf der Autobahn A 2: Drei Personen leicht verletzt

Gladbeck. Auf der A2 in Höhe Gladbeck ist es in Fahrtrichtung Oberhausen zu einem Unfall zweier Pkw gekommen. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Auf die A2 in Fahrtrichtung Oberhausen ist es am Samstagabend gegen 20 Uhr in Höhe Gladbeck zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Feuerwehr Gladbeck wurde zu dem Unfall gerufen.

Ersten Meldungen zur Folge sollte laut Feuerwehr Gladbeck bei dem Unfall eine Person aus dem Auto geschleudert worden sein. An der Einsatzstelle habe sich die Erstmeldung aber nicht betätigt. Die Erkundung vor Ort habe ergeben, dass es zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen war. Das bestätigte auch die Autobahnpolizei in Münster, ohne Angaben zum Unfallhergang oder zur Unfallursache machen zu können. Das werde noch ermittelt, hieß es auf Anfrage.

Auto soll sich laut Feuerwehr bei dem Unfall mehrfach gedreht haben

Laut Feuerwehr Gladbeck soll sich eines der Fahrzeuge bei dem Aufprall mehrfach gedreht haben und schließlich die Leitplanke gerammt haben. Alle sechs Fahrzeuginsassen wurden vom anwesenden Notarzt untersucht worden. Laut Autobahnpolizei wurden drei Personen leicht verletzt worden und wurden Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Unterstützt wurde die Feuerwehr Gladbeck dabei von einem Rettungswagen aus Bottrop.

Die Autobahnpolizei konnte weder Angaben zu den beteiligten Autofahrern noch zu den Verletzten machen. Die Ermittlungen liefen noch, hieß es.

