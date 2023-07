Unfall auf A2: Autobahn Samstagnacht zeitweise vollgesperrt

Bei einem Unfall auf der A2 zwischen Gladbeck und Gelsenkirchen ist in der Nacht zum Sonntag (10. Juli) eine Person schwer verletzt worden. Die Autobahn war zeitweise gesperrt.

Gladbeck/Gelsenkirchen. Samstagnacht gab es auf der A2 zwischen Gladbeck und Gelsenkirchen einen schweren Unfall mit zwei Pkws. Autobahn blieb stundenlang gesperrt.

Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist die A2 in der Nacht zum Sonntag (10. Juli) zwischen Gladbeck-Ellinghorst und Gelsenkirchen-Buer für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt gewesen. Wie die Polizei Münster erklärt, sei es am Samstag gegen 23:50 Uhr auf Höhe des Parkplatzes Allenstein zu einem Unfall zwischen zwei Pkws gekommen, dabei entstand ein circa 200 Meter langes Trümmerfeld auf der Fahrbahn. Eine Person wurde schwer verletzt.

Lesen Sie auch:

Wie es zu dem Unfall zwischen einem Mercedes aus Gelsenkirchen mit drei Insassen und einem VW aus Hagen mit zwei Insassen kam, war zunächst unklar. Gegen Mitternacht sei eine „Vielzahl an Anrufen“ bei der Polizei eingegangen, sowohl die Polizei Münster, als auch die Feuerwehr Gladbeck wurden verständigt. Vor Ort zeigte sich ein Bild der Verwüstung mit zahlreichen Trümmerteilen, sodass die Fahrbahn auf allen Fahrstreifen gesperrt werden musste. Dadurch sei es zu einem langen Stau gekommen.

Unfall auf A2 zwischen Gladbeck und Gelsenkirchen: Beifahrer schwer verletzt

Bei dem Unfall erlitt der Beifahrer des Pkws aus Hagen schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Bergmannsheil nach Gelsenkirchen-Buer gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Fahrbahn wurde am Sonntag gegen 2:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben und kann seitdem in beiden Fahrtrichtungen ohne Einschränkungen befahren werden.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck