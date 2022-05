Unfall: 19-Jährige aus Gladbeck landet mit Auto im Teich

Eine 19-jährige Gladbeckerin ist am Wochenende mit ihren Auto in einem Tech gelandet. (Symbolbild)

Gladbeck. Eine 19-jährige Gladbeckerin ist Samstagnacht bei einem Autounfall mit ihrem Pkw in einem Teich gelandet. Polizei geht von einem Autorennen aus.

Eine 19-jährige Frau aus Gladbeck hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Autounfall in Marl verursacht. Dabei ist sie mit ihrem Auto, einem schwarzen VW Golf, samt Beifahrer in einem Teich gelandet. Wie die Polizei Recklinghausen berichtet, spielte sich das Ereignis gegen drei Uhr morgens auf einem Seitenweg der Lippramsdorfer Straße ab.

Sowohl die Fahrerin als auch der 21-jährige Beifahrer aus Marl blieben unverletzt. Allerdings entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Die Gladbeckerin erwartet nun ein Strafverfahren, da die Polizei davon ausgeht, dass zuvor ein Autorennen stattgefunden hat.

Gladbeckerin konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien – Polizei sucht nach Augenzeugen

Der besagte Teich befindet sich etwa 400 Meter neben der Lippramsdorfer Straße. Die junge Frau war laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve rechts von der Fahrbahn abgekommen und ins Wasser gefahren. Sie und ihr Beifahrer sollen anschließend eigenständig aus dem Fahrzeug geklettert sein. Mit Hilfe von Bekannten versuchten sie zunächst auch den Wagen mit eigenen Mitteln aus dem Wasser zu ziehen – was ihnen allerdings nicht gelang.

So musste gegen 5.40 Uhr die Polizei zur Hilfe gerufen werden. Diese geht aufgrund von ersten Erkenntnissen vor Ort nun davon aus, dass der Unfall in Folge eines Autorennens passiert ist. Der schwarze VW Golf der Gladbeckerin wurde als Beweismittel sichergestellt. Auch ihren Führerschein musste sie abgeben.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder den beteiligten Fahrern machen können. Hinweise nimmt sie unter 0800 2361 111 entgegen.

