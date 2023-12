Mehrere Menschen zogen sich in Gladbeck bei Verkehrsunfällen am Jahresende Verletzungen zu. Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Gladbeck Bei Verkehrsunfällen in Gladbeck wurden mehrere Menschen verletzt. Es entstand jeweils Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Zum Jahresende wurden bei Verkehrsunfällen in Gladbeck mehrere Menschen verletzt. Es entstand jeweils ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, geschahen die Unfälle am 29. Dezember.

Auf der Landstraße, Höhe Röttgersbank, wollte laut Bericht gegen 18.45 Uhr ein 33-jähriger Gladbecker mit seinem Auto an der Einmündung nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen ebenfalls 33-jährigen Mann aus Gladbeck, der von vorne kam.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Der Motorradfahrer war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Gladbecker Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 9500 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am selben Tag gegen 19.40 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Allee in Höhe der „Lange Straße“. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Gladbeck übersah nach Angaben der Polizei beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden 42-jährigen Gladbecker Autofahrer.

In Wagen des 22-Jährigen befand sich sein 20-jähriger Bruder als Beifahrer. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge erlitten die beiden leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen transportierte die Männer ins Krankenhaus.

Der 42-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit rund 8500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden auf Halterwunsch abgeschleppt.

