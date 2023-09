Blaulicht Unbekannter stiehlt Rollstuhlfahrer in Gladbeck ein Handy

Gladbeck. Ein Unbekannter entriss einem Gladbecker Rollstuhlfahrer (54) ein Handy und flüchtete. Das Opfer wurde leicht verletzt. Um Hinweise wird gebeten.

Ein Unbekannter hat am Montag( 25. September) abends auf offener Straße einen Gladbecker bestohlen. Das 54-jährige Opfer saß in einem Rollstuhlan der Buerschen Straße vor einem Seniorenheim. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Laut Bericht entriss der Täter dem 54-Jährigen gegen 17.35 Uhr das Handy. Es befand sich an einem Band am Hals des Opfers. „Daher erlitt der Gladbecker auch leichte Verletzungen, die jedoch nicht ärztlich versorgt werden mussten“, so die Polizei.

Bekannt ist lediglich, dass der Unbekannte Turnschuhe trug. Weitere Beschreibungen zu seiner Person liegen nicht vor.

Mit Unterstützungskräften suchte die Polizei sofort nach dem flüchtigen Täter. Bislang verliefen die Suchmaßnahmen jedoch ohne Erfolg.

Zeugen, die etwas gesehen haben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361111 zu melden.

