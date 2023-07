Unbekannter entreißt Gladbeckerin (79) die Handtasche

Gladbeck. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gesucht wird ein Mann, der in Gladbeck einer Seniorin die Handtasche entrissen hat und geflohen ist.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem bislang unbekannten Mann machen können. Er hat am Samstag (22. Juli) einer 79-Jährigen in Gladbeck die Handtasche entrissen. Der Täter lief davon.

Lesen Sie auch:

Die Gladbeckerin war nach Angaben der Polizei gegen 9 Uhr auf dem Friedhof an der Stettiner Straße unterwegs, als ihr plötzlich ein Mann von hinten in den Nacken griff und sie zu Boden stieß. Der Unbekannte griff nach ihrer Umhängetasche und lief in unbekannte Richtung davon.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

„Die Frau erlitt leichte Verletzungen, benötigte zu diesem Zeitpunkt aber keine ärztliche Versorgung“, heißt es in dem Bericht. Laut Beschreibung ist der Täter etwa 1,65 Meter groß und schlank, er hat dunkle kurze Haare. Der Mann trug beigefarbene Oberbekleidung und sprach gebrochen Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2 36 11 11 entgegen.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck