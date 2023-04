Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf eine Reihe von Sachbeschädigungen in Gladbeck geben können.

Gladbeck. Mindestens neun beschädigte Autos und Bushaltestellen – erneut meldet die Polizei eine Reihe von Vandalismustaten in Gladbeck und sucht Zeugen.

Die Polizei meldet erneut eine Reihe von Sachbeschädigungen in Gladbeck. Demnach wurden in der Nacht auf Mittwoch mindestens neun Fahrzeuge und eine Bushaltestelle beschädigt. Die Tatorte lagen laut Polizei zwischen Hermann- und Sandstraße, ein Großteil der beschädigten Autos habe entlang der Bottroper Straße geparkt.

Nach bisherigen Erkenntnissen, so die Polizei, hätten die Täter an den Autos meist ein Seitenfenster zerstört, allerdings sei noch nicht klar, womit die Scheiben eingeschlagen worden sind.

Vestische spricht gar von zwei zerstörten Haltestellen in Gladbeck

Während die Polizei eine beschädigte Bushaltestelle in Gladbeck meldet, spricht die Vestische von zweien im Bereich der Bottroper Straße. Laut Christoph van Bürk, Sprecher des Nahverkehrsunternehmens, sei es an den Haltestellen „Ortelsburger Straße“ und „Wittringer Straße“ zu Zerstörungen gekommen. Kurz hinter der Gladbecker Stadtgrenze, auf Gelsenkirchener Gebiet, sei ein weiteres Wartehäuschen zerstört worden.

Da werden Erinnerungen an eine Reihe von Sachbeschädigungen im März wach. Allein in Gladbeck waren über 60 Autos und Bushaltestellen betroffen, auch Häuser waren verschmiert worden. Dazu kamen zahlreiche Fälle in Kirchhellen, Dorsten und Marl. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei damals auf rund 200.000 Euro. Die Polizei prüft nun, ob es einen Zusammenhang zu den neuerlichen Taten gibt.

Polizei hofft auf Hinweise zur Aufklärung der Taten

Zusätzlich sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht – vor allem vor 2 Uhr – verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, 0800 2361 111.

