Unbekannte zerstören Autofenster und Bushäuschen in Gladbeck

Unbekannte haben in Gladbeck in der Nacht eine Reihe von Sachbeschädigungen verübt. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Gladbeck. Die Polizei meldet in Gladbeck eine Reihe von Sachbeschädigungen. Unbekannte haben in der Nacht Wartehäuschen und Autoscheiben zerstört.

Böses Erwachen für einige Gladbecker am Sonntagmorgen. Unbekannte waren in der Nacht unterwegs und haben Scheiben von Autos und von Wartestellenhäuschen zerstört. Bis zum Sonntagnachmittag waren 30 Fälle dieser Art bei der Polizei angezeigt worden, in zwölf Fällen handelte es sich um Bushäuschen, so Frank Grapatin, Dienstgruppenleiter der Leitstelle auf Nachfrage der Lokalredaktion.

Die Beschädigungen an den Bushaltestellen seien auf einen größeren Bereich in der Stadt verteilt, während die Beschädigungen an den Fahrzeugen vor allem an Lange Straße, Scheideweg, Tunnelstraße, Beethovenstraße und Postallee aufgetreten seien. Laut Grapatin hätten die Täter jeweils eine Scheibe an den Autos zerstört, nach derzeitigem Stand jedoch nichts gestohlen. So habe in einem Fahrzeug griffbereit ein iPhone gelegen.

Nachts sind die Taten niemandem aufgefallen, Sonntag wurde Anzeige erstattet

In der Nacht seien die Taten wohl nicht bemerkt worden, entsprechende Hinweise seien bei der Polizei jedenfalls nicht aufgelaufen. Stattdessen haben die Geschädigten am Sonntag Anzeige erstattet. Grapatin vermutet daher, dass vielleicht noch längst nicht allen Betroffenen der Schaden am Wagen aufgefallen ist. „Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Zahl noch steigen.“

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die etwas beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich zu melden unter: 0800 - 2361 111

