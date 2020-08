In Gladbeck wurden am Wochenenden mindestens drei Autos zerkratzt. Alle Wagen parkten auf der Straße Lange Kämpe.

Polizeiermittlung Unbekannte zerkratzen in Gladbeck mindestens drei Autos

Gladbeck. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Unbekannte haben am Wochenende in Gladbeck mehrere Autos zerkratzt. Sie benutzten etwas Spitzes.

Mindestens drei Autos sind am Sonntag in Gladbeck zerkratzt worden. Laut Polizei passierten die Taten in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr auf der Straße Lange Kämpe.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben die Täter nach bisherigen Ermittlungen einen spitzen Gegenstand benutzt. Betroffen waren ein Opel Corsa, ein Volvo und ein VW Caddy, die am Straßenrand geparkt waren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111.

