Unbekannte wollen in Gladbeck in eine Arztpraxis einbrechen

Unbekannte haben Montagabend versucht, in eine Arztpraxis an der Rentforter Straße in Gladbeck einzubrechen. Ein Zeuge überraschte jedoch den Mann und die Frau – die beiden flüchteten.

Gegen 21 Uhr hatten sie versucht, die Zugangstür und auch die Balkontür zu der Praxis aufzuhebeln, so die Polizei. Der unbekannte Mann wird als etwa 1,85 Meter groß beschrieben. Zudem hielt er einen grünen Schraubendreher in der Hand. Die Unbekannte sei etwa 1,65 Meter groß und habe kurze, blonde Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.

