Unbekannte Täter durchwühlen bei Einbruch sämtliche Räume

Gladbeck. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch in ein Haus an der Feldhauser Straße in Gladbeck geben können. Alle Räume durchsucht.

Die Polizei meldet einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Feldhauser Straße in Gladbeck-Zweckel. Die Täter sind flüchtig, die Polizei bittet um Hilfe durch Zeugen.

Die bislang unbekannten Täter versuchten nach Ermittlungen der Polizei Recklinghausen offensichtlich zuerst, eine Tür auf der Gebäuderückseite aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Danach brachen sie auf der Vorderseite des Hauses die Haustür auf.

Der Einbruch kann laut Polizei schon einige Tage zurückliegen

Im Hausinnern durchsuchten bzw. durchwühlten sie, so die Polizei weiter, sämtliche Räume. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Einbruch wurde am Donnerstagabend bemerkt, die Tat selbst kann, so die Kripo, schon ein paar Tage zurückliegen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

