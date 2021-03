Die Polizei sucht Zeugen: Auf der Landstraße in Gladbeck sind Autos beschädigt worden.

Polizeiermittlung Unbekannte Täter beschädigen sechs Autos in Gladbeck

Gladbeck. Die Polizei sucht Zeugen: Unbekannte haben in Gladbeck an sechs Autos die Außenspiegel beschädigt. Alle Wagen parkten auf der Landstraße.

Unbekannte Täter haben am Wochenende in Gladbeck mehrere Autos beschädigt. Laut Polizei parkten alle betroffenen Fahrzeuge auf der Landstraße. Sechs Anzeigen von Fahrzeughaltern liegen der Polizei bereits vor.

An allen Wagen wurde jeweils der rechte Außenspiegel beschädigt. Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, so die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Hinweise zu den Tätern liegen bisher nicht vor. Zeugen und auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0800 / 2361 111 bei der Polizei zu melden.