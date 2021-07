Unbekannte stehlen Werkzeug aus Baucontainer am Heisenberg

Am Heisenberg-Gymnasium in Gladbeck wird nach dem Abbruch des alten Gebäudes weiter gearbeitet. Jetzt sind Unbekannte in einen Baucontainer eingebrochen.

Gladbeck. Am Heisenberg-Gymnasium in Gladbeck wird aktuell der Außenbereich neu gestaltet. Unbekannte sind nun in einen Baucontainer eingebrochen.

Unbekannte haben an der Baustelle am Heisenberg-Gymnasium an der Konrad-Adenauer-Allee einen Baucontainer aufgebrochen und mehrere Werkzeuge und ein Fahrrad gestohlen. Sie flüchteten unerkannt, so die Polizei.

Der Einbruch ereignete sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

