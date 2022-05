Unbekannte stehlen Schmuck und Geld aus Wohnung in Gladbeck

Unbekannte sind in Gladbeck in eine Wohnung eingebrochen

Unbekannte sind in Gladbeck in eine Wohnung eingebrochen. Sie stahlen Geld und Schmuck – und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind in Gladbeck in eine Wohnung an der Gertrudstraße eingebrochen. Am Montag, zwischen 9.30 Uhr und 23 Uhr, hebelten sie die Wohnungstür einer Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf und durchwühlten die Räume auf der Suche nach Diebesgut, so die Polizei.

Mit Geld und Schmuck flüchteten sie schließlich unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck