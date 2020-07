Unbekannte stehlen Schlüssel aus Wohnhaus in Gladbeck

Unbekannte sind in Gladbeck in ein Wohnhaus eingebrochen.

Gladbeck. Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in ein Wohnhaus an der Gartenstraße in Gladbeck eingebrochen. Sie stahlen wohl zwei Schlüssel.

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in ein Wohnhaus an der Gartenstraße in Gladbeck eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gelangten die Einbrecher über den Keller in das Haus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume.

Die Unbekannten stahlen offensichtlich einen Wohnungs- sowie einen Fahrzeugschlüssel. Die Polizei sucht Zeugen, die vor allem in der Nacht auf Montag verdächtige Beobachtungen an der Gartenstraße gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.